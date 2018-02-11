تعز تحتفي بالعيد السابع لثورة 11 فبراير بمهرجان كرنفالي حاشد

احتفت مدينة تعز اليوم الأحد، بالعيد السابع لثورة الحادي عشر من فبراير بمهرجان كرنفالي شعبي حاشد.

وشهد الاحتفال كرنفال شعبي حاشد شارك فيه الآلاف من أبناء تعز وكوادرها وقيادات السلطة المحلية والعسكرية والأمنية.

وأكد بيان الفعالية على ضرورة استكمال أهداف ثورة فبراير، والوفاء لتضحيات اليمنيين، كما حذر البيان الذي قرأه جريح ثورة فبراير، عمروس الصمدي، من مغبة تدوير رموز الانقلاب.

من جانبه شدد وكيل محافظة تعز، المهندس رشاد الاكحلي، في كلمة السلطة المحلية على واحدية القضية اليمنية التي تجمعها فبراير، ضد الانقلاب، والالتفاف حول مشروع الدولة وتحقيق أهداف الثورة.

ورفعت الحشود لافتات تبرز قيمة ثورة فبراير في نفوس اليمنيين، باعتبارها مرحلة انتقالية في عمر اليمن، تمكن خلالها الشعب من كسر حاجز الاستبداد، وفرض إرادته.

وشهدت مدينة تعز منذ أمس السبت وحتى اليوم فعاليات احتفائية متنوعة بالذكرى السابعة للثورة الشبابية الشعبية السلمية التي انطلقت في الحادي عشر من فبراير/ شباط من العام 2011م.