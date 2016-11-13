انطلاق فعاليات بطولة كأس الشهيد حسن اليعري لكرة القدم بمحافظة ذمار

انطلقت اليوم السبت في مدينة ذمار البطولة الرياضية الأولى للمنافسة على كأس الشهيد حسن اليعري لكرة القدم والتي نظمتها مبادرة شبابية بمشاركة العديد من الأندية والفرق الشبابية في المحافظة.





منظمو البطولة قالوا ان هذه الفعالية الرياضية والتي انطلقت اليوم في ملعب نادي نجم سبأ بمدينة ذمار جاءت من الشباب في محافظة ذمار عرفانا بما قدمه الشهيد اليعري من دعم وتشجيع لأبنائه الشباب في المحافظة وتقديرا لهذا الدور المتميز الذي كان له اثره في تميز وإبراز كثير من المواهب الرياضية بالمحافظة.





وأوضح المنظمون ان الشهيد اليعري كان الداعم الاول لشباب محافظة ذمار والراعي لفعالياتهم وانشطتهم المختلفة ولا سيما في المجال الاجتماعي والرياضي والانساني الذي ظل الشهيد رائدا لتلك المجالات طيلة حياته.





ولاقت البطوله استجابة وتفاعل من اغلب الاندية وفرق الاحياء في مدينة ذمار التي سارعت للتسجيل فيها والتنافس على كأسها كدلالة رمزية لمكانة الشهيد اليعري في نفوس هؤلاء الشباب.



