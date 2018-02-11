الرئيس يدعو أبناء اب للانتفاض ضد المليشيا والمحافظ يبشر بدنو ساعةتطهير المحافظة

دعا رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، أبناء محافظة إب، إلى تعزيز اللحمة الوطنية وتفعيل روح المقاومة للانتفاض في وجه الميليشيا الايرانية في مختلف مديريات ونواحي المحافظة.

وحث الرئيس خلال لقاءه اليوم محافظ اب اللواء عبدالوهاب الوائلي ، منتسبي الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وكافة الشرفاء من أبناء محافظة اب للوقوف بثبات للانتصار لقضايا الوطن ودحر مشروع الظلام والكهنوت الى الأبد.

وأكد اهتمام الدولة بأوضاع اب ومقاومتها الباسلة في إطار دعم دول التحالف العربي لليمن أرضاً وانساناً.

من جانبه قال محافظ إب عبدالوهاب الوائلي ان كافة ابناء المحافظة يتطلعون الى تطهير المحافظة من شرور تلك العصابات التي استباحت المقدرات وسفكت دماء الأبرياء دون وازع من إنسانية أو ضمير.

مبشرا الجميع بدنو ساعة الخلاص لتطهير اب من أدران الكهنوت المقيتة.