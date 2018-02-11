رئيس الجمهورية يرحب بالمبعوث البريطاني الجديد ويشيد بدعم بلاده لليمن

رحب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، بالمبعوث الاممي البريطاني لليمن، مشيدا بعمق العلاقات التاريخية التي تربط اليمن بالمملكة المتحدة.

وأكد الرئيس خلال استقباله القائمة بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى اليمن فيونا والكر دويل، التعاون مع المبعوث لتسهيل مهامه لتحقيق الأمن والاستقرار المنشود المرتكز على القرارات والمرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية والمتمثلة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية والقرارات الاممية ذات الصلة وفِي مقدمتها القرار2216.

وثمن دور المملكة المتحدة ومواقفها الايجابية الداعمة لليمن وقيادتها الشرعية في مختلف المواقف والمحافل الدولية امتدادا لدورها في عملية التحول في اليمن ورعاية الحوار الوطني وصولا الى إنجاز مخرجاته حتى ارتدت عليها الميليشيا الانقلابية ومن والاها.

من جانبها عبرت القائمة بأعمال السفارة البريطانية عن سرورها بهذا اللقاء.. لافتة الى تعيين سفيرا جديدا لبلادها لدى اليمن خلال الأسابيع القادمة ليسهم في تعزيز العلاقات المتطورة وتفعيلها على مختلف الصعد.

وأشارت الى اهتمام المملكة المتحدة باليمن لتنعم بالامن والاستقرار المنشود مشيرة الى الجهود التي تبذل لدعم اليمن تنمويا واقتصاديا لتجاوز تحدياته التي يواجها اليوم بمساندة المجتمع الدولي.