الجوف .. حفل فني وخطابي بمناسبة الذكرى السابعة لثورة الـ11 من فبراير المجيدة

أقيم صباح اليوم الاحد، حفل فني وخطابي بمناسبة الذكرى السابعة لثورة فبراير السلمية المجيدة بمحافظة الجوف.

وفي بداية الحفل الذي أقيم في قاعة الاحتفالات بالمجمع الحكومي رحب رئيس المنسقية بالمحافظة الاستاذ شرف العكة بالحاضرين ورفع تهئنة بهذة المناسبة للقيادة السياسية وطالبها بالاستمرار في تحقيق اهداف الثورة

وفي كلمة الشباب تحدث الاخ ربيع القرشي عن دور الشباب في التغيير والبناء والتنمية والحسم العسكري منذ انطلاق الثورة الى اليوم ودعاهم الى الاستمرار فى الدفاع عن المحافظة في المواقع والجبهات

من جهته أكد ابراهيم المحمودي في كلمة المحافظات على استمرار ثورة فبراير في اعادة الشرعية وانهاء الانقلاب وحيا جهود ابناء محافظة تعز والمحافظات على جهودهم في الميادين العسكرية والتعليمة والصحية ومختلف المجالات

وفي كلمة الاحزاب والتنظيمات السياسة تحدث القيادي في الحزب الاشتراكي اليمني الاستاذ عبدالرب راكان عبدان عن الاسباب العامة لخروج الملايين من ابناء الشعب الى ساحات التغيير وانها امتداد لثورة العظماء رغم العوائق والتحديات التي تواجهها الا انها مستمرة في تحقيق اهدافها

بدوره تحدث وكيل المحافظة المهندس عبدالله الحاشدي عن انجازات السلطة المحلية بقيادة محافظ المحافظة اللواء امين علي العكيمي الذي لايزال يتقدم الصفوف في جبهات محافظة الجوف لمواجهة مليشيات الحوثي ودعا الحكومة اليمنية الى الاستمرار في تحقيق اهداف ثورة فبراير والاهتمام بالمقاتلين من الجيش الوطني وباسر الشهداء ورعاية الجرحى والمعاقين

هذا وقد القيت في الحفل العديد من القصائد والوصلات الانشادية والمسرحيات المعبرة التي اشادت بثورة فبراير ولاقت ارتياح لدى الحاضرين