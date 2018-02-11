إيران تعرقل استئناف مباحثات السلام والمليشيات تنفذ مطالبها في اليمن

في دليل جديد على تورط إيران في التدخل في الشأن اليمني عبر دعمها للمتمردين الحوثيين، استدعت طهران المتحدث باسم الحوثيين رئيس لجنة المفاوضات محمد عبدالسلام، لتلقينه موقفها الرافض لمشاركة ميليشيا الحوثي في أي محادثات سلام قد يجري ترتيبها بين الفرقاء اليمنيين، على إثر تصاعد الدعوات في الفترة الأخيرة لاستئنافها.

وعمدت وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء إلى نشر خبر حول لقاء وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع عبدالسلام أمس السبت، مرفق بصورة للقاء، لتأكيد تبعية ميليشيا الحوثي لنظام الملالي.

ورأى مراقبون يمنيون تحدثوا لـ«عكاظ» أن استقبال ظريف لعبدالسلام يثبت تورط إيران في الجرائم التي ترتكبها الميليشيا في حق الشعب اليمني، ودعمها المستمر للجماعات المسلحة الإرهابية في مختلف البلدان وخصوصاً اليمن، مشيرين إلى أن استدعاء طهران لعبدالسلام يهدف إلى عرقلة وإفشال أي مفاوضات قادمة من خلال إجبار الميليشيا على تنفيذ مطالب إيران.

وأوضح المراقبون أن زيارة عبدالسلام إلى إيران محاولة للبحث عن مخرج للميليشيا يمكنها من الاستمرار في تهريب الأسلحة في ظل النجاحات التي حققها الجيش الوطني على الساحل الغربي، وتمكنه من إغلاق منافذ التهريب.