الجيش الوطني يتقدم شرقي صنعاء ويحرر مواقع جديدة وانهيارات في صفوف المليشيات

أحكمت قوات من الجيش اليمني، في مديرية نهم، شرقي صنعاء، سيطرتها على عدد من التباب والمرتفعات الجبلية غربي بلدة الحول.





وقال مصدر عسكري في تصريح لموقع «26 سبتمبر» التابع للقوات المسلحة اليمنية إن قوات الجيش كثفت قصفها على مواقع وتجمعات للميليشيا الحوثية الانقلابية، المتمركزة على مشارف منطقة مسورة وأسفرت عن تدمير عربة للميليشيا في منطقة المدارج.





وأشار المصدر إلى أن المعارك المستمرة منذ يومين تأتي وسط تقدم كبير للجيش اليمني، باتجاه منطقة مسورة وانهيارات تشهدها صفوف الميليشيا الحوثية، المدعومة من إيران، وفرار العشرات من عناصرها باتجاه العاصمة صنعاء.