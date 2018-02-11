موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

الجيش الوطني يتقدم شرقي صنعاء ويحرر مواقع جديدة وانهيارات في صفوف المليشيات

الأحد 11 فبراير 2018 11:25 ص الصحوة نت - متابعات
الجيش الوطني يتقدم شرقي صنعاء ويحرر مواقع جديدة وانهيارات في صفوف المليشيات

أحكمت قوات من الجيش اليمني، في مديرية نهم، شرقي صنعاء، سيطرتها على عدد من التباب والمرتفعات الجبلية غربي بلدة الحول.


وقال مصدر عسكري في تصريح لموقع «26 سبتمبر» التابع للقوات المسلحة اليمنية إن قوات الجيش كثفت قصفها على مواقع وتجمعات للميليشيا الحوثية الانقلابية، المتمركزة على مشارف منطقة مسورة وأسفرت عن تدمير عربة للميليشيا في منطقة المدارج.


وأشار المصدر إلى أن المعارك المستمرة منذ يومين تأتي وسط تقدم كبير للجيش اليمني، باتجاه منطقة مسورة وانهيارات تشهدها صفوف الميليشيا الحوثية، المدعومة من إيران، وفرار العشرات من عناصرها باتجاه العاصمة صنعاء.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى