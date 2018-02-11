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تفكيك عبوات ناسفة مزودة بكاميرات بالجوف واستكمال نزع الالغام في شبوة

الأحد 11 فبراير 2018 11:16 ص الصحوة نت - متابعات
تفكيك عبوات ناسفة مزودة بكاميرات بالجوف واستكمال نزع الالغام في شبوة

استكملت فرق هندسية بالمنطقة العسكرية الثالثة في اليمن، نزع الألغام من ثلاثة مواقع إستراتيجية في مديرية عسيلان، التابعة لمحافظة شبوة.

وتسلمت السلطات المحلية في المديرية مواقع حيد بن عقيل والخيضر ومحطة لحجن من الفرق الهندسية بعد تطهيرها من الألغام.

وقال مدير عام المديرية العقيد على أحمد الحجري، في تصريح نقله موقع «26 سبتمبر» التابع للقوات المسلحة اليمنية، إن الميليشيا الحوثية الانقلابية، المدعومة من إيران، تمركزت في المواقع التي تطل على مداخل المديرية من عدة اتجاهات منذ ثلاثة أعوام وزرعت فيها حقول ألغام بصورة عشوائية لإعاقة تقدم الجيش.

وأشار إلى أن الفرق الهندسية تواصل أعمال المسح لمواقع أخرى وتصفيتها وتطهيرها من الألغام خصوصا المواقع في الجهة الجنوبية من المديرية.

كما فككت فرق هندسية تابعة للجيش اليمني، عدداً من العبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيا في جبهة العقبة بمحافظة الجوف.

وذكر مصدر عسكري، أن الفرق الهندسية عثرت على عدد من العبوات الناسفة المتطورة والمزودة بكاميرات التصوير، وأجهزة تحكم، وتمكنت من إبطال مفعولها.

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