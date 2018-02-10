محافظ تعز في أول لقاء له: أولوياتنا استكمال تحرير المحافظة وصرف المرتبات بانتظام

أكد محافظ محافظة تعز الدكتور / أمين احمد محمود/ أن هناك عدد من الأولويات التي يجب التركيز عليها في الوقت الراهن وهي استكمال تحرير المحافظة وصرف مرتبات الموظفين بشكل منتظم نهاية كل شهر وهذ ما تم تاكيده من قبل الحكومة بالإضافة الى تفعيل ودعم الجهاز الامني لضبط الأمن والاستقرار وتفعيل مؤسسات الدولة وعودة الخدمات العامة للمواطنين.

جاء ذلك في أول لقاء له مع وكلاء المحافظة اليوم السبت عقب وصوله إلى المدينة في أول زيارة له منذ تعيينه محافظاً.

وقال المحافظ إنه تم اعتماد 2 مليار ريال موازنة اضافية للمحافظة لدعم مجال الصحة والتعليم والنظافة والمياه وترميم عدد من المباني الحكومية المتضررة من الحرب والتي يجب البدء بها بشكل عاجل.

واستمع المحافظ من وكلاء المحافظة الى عدد من الاشكالات والصعوبات التي تواجه المحافظة بشكل عام خصوصا في المرحلة الراهنة في عدد من الجوانب الامنية والادارية وتفعيل مؤسسات الدولة وضرورة الوقوف امامها ومعالجتها بالاضافة الى دعم الجهاز الامني والجانب الصحي و تنظيم الموارد المالية.

وكان قد وصل المحافظ أمين محمود إلى تعز صباح السبت قادماً من العاصمة المؤقتة عدن.