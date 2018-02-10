شرطة عدن تعلن القبض على متهمين بالسطو على البنك الأهلي

قالت الشرطة في مدينة عدن اليوم السبت، إنه تم القبض على المتهمين الرئيسيين بقتل مدير البنك الأهلي في المنصورة، منتصف يوليو من العام الماضي.

وأضافت الشرطة في بيان لها على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أن عملية القبض جرت بالتنسيق مع الوحدة الخاصة بمكافحة الإرهاب التابعة لإدارة أمن عدن وقيادة قوات الحزام الأمني في محافظة أبين (شرق عدن).

وأوضح البيان «سلمت قوات الحزام الأمني في أبين وحدة مكافحة الإرهاب في عدن، المتهمين ماجد خبتية وعلا أحمد، وهما عضوان فاعلان في تنظيم القاعدة لاستكمال التحقيق معهما وإحالتهما إلى الجهات المختصة».

وتابع إن «عملية القبض على عضوي تنظيم القاعدة، جرت في أحد المنازل بمدينة جعار، وتمت بالتنسيق الكامل والمتابعة مع إدارة أمن عدن حيث جرى رصد تحركاتهما الدائمة بين محافظات عدن وأبين والمهرة».

وكان مدير فرع البنك الأهلي عبدالله سالم النقيب، قُتل برصاص مسلحين ارتدوا زي مكافحة الإرهاب، وسطوا على مقر فرع البنك في حي المنصورة.