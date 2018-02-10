مشترك تعز يدعو ثوار فبراير إلى مواصلة النضال والاصطفاف خلف القيادة الشرعية

دعت أحزاب اللقاء المشترك في محافظة تعز ثوار فبراير إلى مواصلة النضال والاصطفاف خلف القيادة الشرعية.

وقال بيان صادر عن مشترك تعز بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 11 فبراير، قال إن أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة تعز ترى أن الواجب اليوم يحتم على الجميع الحفاظ على نقاء ثورتهم و أهدافها و الاصطفاف من كافة القوى السياسية و الاجتماعية و المكونات الشبابية لإنزال الهزيمة بمليشات الحوثي حتى يتحقق النصر و تسترد الدولة بقيادة السلطة الشرعية ممثلة بالمناضل المشير/ عبدربه منصور هادي /.

وحيا مشترك تعز تضحيات الشعب اليمني منذ اندلاع الثورة في الحادي عشر من فبراير 2011م. ، مؤكداً أن الشعب يشق طريقه في وسط المكائد والمؤامرات، و يتصدى بعزيمة و اقتدار لأذناب الإمامة الكهنوتية التي تريد العودة بالبلاد إلى عصور التخلف و الانحطاط للحفاظ على أهداف الثورة، وحماية تضحيات الشهداء الابطال .

وشدد على ضرورة المضي قدما في مواجهة المؤامرات التي تستهدف الثورة و تستهدف العودة بالوطن الى الوراء ، وفي مقدمتها الانقلاب على السلطة من قبل مليشيات الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران و من تحالف معها و مكّن لها.

وجاء في البيان: لقد كانت ثورة الحادي عشر من فبراير المجيدة تعبيرا عن الحلم اليمني في الانعتاق من سلطة الفساد ، والإستبداد، والتوريث ، وتجسيدا لطموح الشعب في استعادة الدولة ، والثروة المصادرة الى جيوب الفاسدين و اللصوص ، الذين امتصوا موارد اليمن وخيراته ، وتركوا الشعب يواجه مصيره مع الفقر والبطالة والجوع ، والمرض ، حتى وصل الحال بالمواطن اليمني الى العجز عن توفير قوت يومه ، في ظل تزايد مؤشرات الانهيار ، وهرولة اليمن بسرعة لتتصدر قائمة الدول الفاشلة في تقارير المنظمات الدولية.

وأوضح مشترك تعز أن الذكرى السابعة لثورة الحادي عشر من فبراير ، و الابطال يسطرون أروع الملاحم ، في جبهات القتال ، ضد مليشيا الانقلاب ، تحت راية الشرعية والجيش الوطني واسناد من التحالف العربي ، ويقدمون أرواحهم فداء للوطن والثورة التي تعد المقاومة الوطنية امتدادا لها ، ولمسيرتها في التحرر ، واستعادة الكرامة ،خصوصا في محافظة تعز الباسلة التي يخوض رجالها ملحمة بطولية لدحر الانقلابيين ، وكسر الحصار المضروب عليها منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام .

وأكد مشترك تعز أن الصمود الأسطوري في وجه طغيان الكهنوت و من تحالف أو يتحالف معه ؛ لهو موقف يسطره التاريخ باعتزاز لهذا الشعب العظيم الذي يستعصي على الظلم و يتأبى على المستكبرين و هو يمضي لتحقيق أهدافه ببذل و تضحيات جسيمة غير هيّاب و لا وجل.

هذا ويستعد ثوار فبراير الاحتفال بالذكرى السابعة لثورة الحادي عشر من فبراير في عدد من المحافظات المحررة.



