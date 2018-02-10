محافظ الجوف يتفقد المواقع المحررة في برط ويشيد بانتصارات الجيش

أشاد محافظ محافظة الجوف اللواء / أمين علي العكيمي / بالانتصارات التي تحققت مؤخراً في مديرية برط العنان.

وتفقد محافظ الجوف جبهات القتال في مناطق المهاشمة وعفي وسلبه بمديريتي خب الشعف وبرط العنان.

واطلع المحافظ على الجاهزية والروح القتالية للمرابطين في مواقع الشرف والبطولة.

وأشاد المحافظ بالبطولات التي يسطرها ابطال الجيش الوطني في الدفاع عن اعراض وكرامة أبناء الشعب اليمني، مثمناً الانتصارات التي تم تحقيقها خلال الايام السابقة في مديريتي خب الشعف وبرط العنان.

وكانت مليشيا الحوثي قد تلقت ضربات موجعة في مديرية برط والمديريات المجاورة وفقدت أهم مواقعها في المنطقة.