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وزارة الداخلية: بدء صرف مرتبات كافة منتسبي الوزارة من يوم غد عبر الكريمي

السبت 10 فبراير 2018 03:00 م الصحوة نت - متابعة خاصة
وزارة الداخلية: بدء صرف مرتبات كافة منتسبي الوزارة من يوم غد عبر الكريمي

أعلنت وزارة الداخلية بدء صرف مرتبات كافة منتسبي الوزارة، من يوم غد الأحد عبر جميع مراكز وفروع شركة الكريمي للصرافة في العاصمة المؤقتة عدن وعموم المحافظات المحررة.

ونقل موقع وزارة الداخلية عن وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية و المالية اللواء الركن/ عبدالله يحيى جابر قوله إنه " تم اليوم استكمال إجراءات صرف مرتبات منتسبي الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن وعموم المدن المحررة وذلك عبر شركة الكريمي للصرافة وكافة فروعها من يوم غد الأحد".

وأضاف اللواء جابر: " نهيب بكافة منتسبي الوزارة الالتزام بالإجراءات واصطحاب الوثائق معهم أثناء استلام المرتبات".

وأشاد بجهود منتسبي الوزارة في حفظ أمن واستقرار عدن وباقي المدن المحررة وتفانيهم في خدمة الوطن.

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