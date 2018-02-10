سقطرى تحتفي بالذكرى الـ7 لثورة 11 فبراير وشبابها يجددون العهد على تحقيق اهدافها

أقيم صباح اليوم السبت، بمحافظة أرخبيل سقطرى فعالية خطابية بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 11 فبراير المجيدة، برعاية رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي.

وفي الحفل الذي نظمته منسقية شباب الثورة بمحافظة أرخبيل سقطرى القى الاستاذ عيسى مسلم رئيس المنسقية كلمة تقدم فيها بالتهاني والتبريكات الى القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية وإلى ينابيع الثورة ومشاعلها ورواد ثورة فبراير في عموم الوطن قاطبة وأرخبيل سقطرى خاصة.

وقال مسلم إن ثورة 11 فبراير شكلت لوحة جمالية معبرة رسمت صورة اليمن السعيد في مشهدين مشهد الميادين والساحات وما يحمله من معاني رائعة في النضال ودروس في الصبر والرباط، والمشهد الآخر في مؤتمر الحوار الوطني والتقاء المكونات السياسية في فضاء مفتوح يتبادلون الاراء ويضعون المقترحات ويدونون النتائج, افضت الى وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل المتمثلة باليمن الإتحادي بأقاليمه الستة.

واضاف مسلم أن أعداء ثورة فبراير أبو ألا أن ينقلبوا على المبادئ والقيم التي تحملها الثورة الشبابية السلمية وأن يعيدوا باليمن إلى ما قبل سبتمبر واكتوبر وال30 من نوفمبر و11 فبراير والجمهورية والوحدة.

وقال إن الثورة مثلت صحوة شعبية مجتمعية شاركت فيها مختلف المكونات والفئات على اختلاف اعمارهم وانتمائهم وتشكيلاتهم رجالا ونساء وهم ينشدون الحياة الكريمة والمستقبل الواعد.

ودعا مسلم السلطة المحلية إلى القيام بدورها وتحمل مسئوليتها تجاه مواطنيها في التخفيف من معاناتهم وحل الأزمات المستمرة في المواصلات والمتمثلة بالطيران وانقطاعاتها المتكررة وارتفاع اسعار تذاكرها وايجاد البدائل المناسبة والآمنة وبما يؤمن للناس سهول الوصول والتنقل. وكذلك ازمة الغاز المنزلي وانعدامه الذي دام أشهر دون حل.

كما أشاد مسلم ما تم انجازه في قطاع الكهرباء وما لمسه المواطنين من تقدم في هذا القطاع مطالباً السلطة المحلية في معالجة الزيادة في تعرفة الكهرباء التي وصلت الى 300% عما كانت عليه سابقاً، مجددا شكره للتحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على وقوفهم الدائم مع اليمن حكومة وشعباً.

كما ثمن مسلم الدور الإنساني والتنموي الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة في المحافظة في الجانب الصحي والكهرباء والجانب الإغاثي آملاً استمرار ذلك العطاء والنهوض بالأرخبيل وتطوير بنيته التحتية وتأهيل الكادر البشري في مختلف القطاعات.

من جهته القى عبد الله دوعهن كلمة عن منظمات المجتمع المدني أشاد فيها بنضالات الشباب في الساحات رغم المعوقات التي واجهتهم داعيا إلى تطبيق مخرجات الحوار الوطني وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة والمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية.

كما القى الشاعر راشد الراعي قصيدة شعرية بذات المناسبة نالت استحسان الحاضرين.