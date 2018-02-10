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الولايات المتحدة ترحب ببدء عمل الرافعات في ميناء الحديدة

السبت 10 فبراير 2018 01:47 م الصحوة نت - متابعات
الولايات المتحدة ترحب ببدء عمل الرافعات في ميناء الحديدة

رحبت الولايات المتحدة، الليلة الماضية، ببدء تشغيل أربع رافعات مولتها الإدارة الأمريكية ويستخدمها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، لتفريغ المساعدات في ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت في بيان: «تقوم هذه الرافعات بتفريغ مساعدات مهمة للشعب اليمني، وستسمح بزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والسلع المهمة».

وكان برنامج الغذاء العالمي، وتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية ومنظمات الإغاثة على الأرض عملوا على إنجاح عملية وصول سفينة محملة بـ4 رافعات مدعومة من الولايات المتحدة إلى ميناء الحديدة، خلال شهر يناير الماضي.

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