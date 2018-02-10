قائد عسكري:إحكام السيطرة على منافذ صعدة والمليشيا تستدعي قيادات للمحافظة

أكد قائد عسكري في الجيش اليمني، أن قوات الشرعية تتقدم بخطوات ثابته صوب مركز محافظة صعدة، وأشار إلى أن الجيش أحكم السيطرة بشكل كامل على المنافذ الحدودية للمحافظة.





وقال الرائد محمد عبد الكريم الملاحي أحد القيادات الميدانية في منطقة «باقم» بصعدة في "أن قوات الشرعية تتقدم وفق خطة عسكرية مدروسة في اتجاه مركز محافظة صعدة".





وأضاف في تصريح نقلته صحيفة "الخليج" أن أهم المواقع في مديرية «باقم»، أصبحت في قبضة الشرعية، التي أحبطت في وقت مبكر من فجر، أمس الجمعة، محاولة للحوثيين لاستعادة السيطرة على وادي «أملح».





وأشار الملاحي "أن قوات الجيش بدأت في التحرك في اتجاه وادي «العطفين»، الذي شهد منذ إحكام السيطرة على وادي «أملح»، قصفاً جوياً مكثفاً من قبل مقاتلات التحالف لمواقع تمركز الميلشيات في الوادي".





ولفت الرائد الملاحي إلى أن الجيش أحكم سيطرته بشكل كامل على منافذ صعدة الحدودية وهو ما يمثل انتصاراً نوعياً وخطوة متقدمة في مسار العمليات العسكرية الهادفة إلى استعادة السيطرة على كافة مديريات المحافظة.



في السياق ..استدعت قيادة جماعة الحوثي قيادات ميدانية من جبهتي «صرواح» و «تعز» وكلفتها بالتوجه إلى صعدة لتعويض النقص الذي تسبب به مقتل قيادات مماثلة.

وبحسب ما نقلت صحيفة "الخليج" أن زعيم الحوثيين وجه بإرسال المقاتلين الذين تم تجنيدهم مؤخراً من خلال حملة موسعة للتجنيد الإجباري شملت العاصمة صنعاء والمحافظات غير المحررة للمشاركة في القتال بصعدة.

وإلى جانب ذلك، استهدف طيران التحالف بغارات جوية دقيقة 3 تشكيلات عسكرية تابعة للحوثيين، ودمر أيضاً مضاد طائرات حاولت الميليشيات استخدامه في استهداف مقاتلة للتحالف.

وقُتل أكثر من عشرين من عناصر الميليشيات الانقلابية، بعدة غارات جوية، شنتها مقاتلات التحالف، أمس الجمعة على مواقع وتحركات الميليشيات بجبهة ميدي محافظة حجة.







