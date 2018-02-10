البيضاء.. قوات الجيش تحرر عددا من المواقع في مديرية "ناطع"

حررت قوات الجيش الوطني، أمس الجمعة، عدة مناطق ومواقع جنوبي مديرية ناطع، عقب معارك عنيفة مع ميلشيات الحوثي الانقلابية في محافظة البيضاء وسط اليمن.

ونقل موقع الجيش "26سبتمبر" عن مصادر ميدانية "أن قوات الجيش تمكنت من تحرير مناطق الروضة، والفلحية، وأل رقاب، والخنق، ومستشفى اعشار، جنوبي مديرية ناطع".

وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر المليشيا الحوثية سقطوا جراء الغارات، بالإضافة إلى اغتنام الجيش كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر وطقم عسكري.

إلى ذلك شنت مقاتلات التحالف العرب غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع وتجمعات للمليشيا الحوثية في منطقة اعشار، وجبل الحمراء، غربي المنطقة.