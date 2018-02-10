موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

البيضاء.. قوات الجيش تحرر عددا من المواقع في مديرية "ناطع"

السبت 10 فبراير 2018 11:25 ص الصحوة نت – البيضاء
البيضاء.. قوات الجيش تحرر عددا من المواقع في مديرية "ناطع"

حررت قوات الجيش الوطني، أمس الجمعة، عدة مناطق ومواقع جنوبي مديرية ناطع، عقب معارك عنيفة مع ميلشيات الحوثي الانقلابية في محافظة البيضاء وسط اليمن.

 

ونقل موقع الجيش "26سبتمبر" عن مصادر ميدانية "أن قوات الجيش تمكنت من تحرير مناطق الروضة، والفلحية، وأل رقاب، والخنق، ومستشفى اعشار، جنوبي مديرية ناطع".

 

وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر المليشيا الحوثية سقطوا جراء الغارات، بالإضافة إلى اغتنام الجيش كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر وطقم عسكري.

 

إلى ذلك  شنت مقاتلات التحالف العرب غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع وتجمعات للمليشيا الحوثية في منطقة اعشار، وجبل الحمراء، غربي المنطقة.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى