الجيش يحرز تقدماً جديداً في نهم والمدفعية تدك مواقع المليشيا على مشارف مسورة

تمكنت قوات الجيش الوطني الجمعة من إحراز تقدم جديد في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

وتمكنت قوات الجيش من تحرير عدد من المواقع عقب معارك عنيفة خاضتها ضد مليشيات الحوثي الإنقلابية بمديرية نهم.

وحررت قوات الجيش عدداً من التباب والمواقع التي كانت تتمركز فيها غرب قرية الحول وسط استمرار التقدم باتجاه عزلة مسورة.

وسقط في المواجهات قتلى وجرحى حوثيون فيما لاذ البقية منهم بالفرار ولازالت الاشتباكات مستمرة وسط تقدم قوات الجيش باتجاه منطقة مسورة، وذلك حسب ما ذكره / المركز الإعلامي للقوات المسلحة/.

هذا ودكت مدفعية الجيش الوطني مواقع مليشيات الحوثي الانقلابية المتواجدة على مشارف مسورة، وأحرقت طقما للمليشيات في منطقة المدارج بذات الجبهة.