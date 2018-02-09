قتلى وجرحى حوثيون في الضالع والجيش يفشل هجوماً في مريس

قتل وجرح أكثر من 10 من عناصر مليشيا الحوثي الإيرانية في انكسار مريع منيت به المليشيا عقب تصدي قوات الجيش الوطني لهجوم هو الأعنف منذ عدة أشهر مساء الجمعة.

وقال شهود عيان ومصادر محلية إن اشتباكات ومواجهات عنيفة بكافة أنواع الأسلحة شهدها القطاع الشمالي والغربي لجبهة مريس مساء اليوم الجمعة بين قوات الجيش الوطني والمليشيات الإنقلابية، استمرت أكثر من ساعتين.

وأضافت المصادر أن الاشتباكات سبقها تبادل قصف مدفعي عنيف بالمدفعية الثقيلة وصواريخ الكاتيوشا والدبابات والهاون وغيرها، قبل أن تتحول المعركة لاستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، منيت خلاله المليشيات بإنكسار وهزيمة خلفت ورائها قتلى وجرحى بالعشرات لا تزال جثثهم مرمية في الأودية والشعاب.

ودكت مدفعية الجيش الوطني مواقع وتجمعات المليشيا الإنقلابية في العرفاف ونجد القرين، وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين.

حيث استهدفت دبابة الجيش الوطني في سطاح بقصف مركز تجمعاً للحوثيين بالعرفاف أودت بحياة 8 مسلحين بجوار عبارة نجد القرين بالقرب من النقطة الأمنية الأخيرة للحوثيين.