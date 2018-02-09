موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

قتلى وجرحى حوثيون في الضالع والجيش يفشل هجوماً في مريس

الجمعة 09 فبراير 2018 11:37 م الصحوة نت - الضالع
قتلى وجرحى حوثيون في الضالع والجيش يفشل هجوماً في مريس

قتل وجرح أكثر من 10 من عناصر مليشيا الحوثي الإيرانية في انكسار مريع منيت به المليشيا عقب تصدي قوات الجيش الوطني لهجوم هو الأعنف منذ عدة أشهر مساء  الجمعة.

وقال شهود عيان ومصادر محلية إن اشتباكات ومواجهات عنيفة بكافة أنواع الأسلحة شهدها القطاع الشمالي والغربي لجبهة مريس مساء اليوم الجمعة بين قوات الجيش الوطني والمليشيات الإنقلابية، استمرت أكثر من ساعتين.

وأضافت المصادر أن الاشتباكات سبقها تبادل قصف مدفعي عنيف بالمدفعية الثقيلة وصواريخ الكاتيوشا والدبابات والهاون وغيرها، قبل أن تتحول المعركة لاستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، منيت خلاله المليشيات بإنكسار وهزيمة خلفت ورائها قتلى وجرحى بالعشرات لا تزال جثثهم مرمية في الأودية والشعاب.

ودكت مدفعية الجيش الوطني مواقع وتجمعات المليشيا الإنقلابية في العرفاف ونجد القرين، وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين.

 حيث استهدفت دبابة الجيش الوطني في سطاح بقصف مركز تجمعاً للحوثيين بالعرفاف أودت بحياة 8 مسلحين بجوار عبارة نجد القرين بالقرب من النقطة الأمنية الأخيرة للحوثيين.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى