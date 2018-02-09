الجيش الوطني يحرر جبل غرب تعز والميليشيات تقصف الأحياء الشرقية

تمكنت قوات الجيش الوطني، اليوم الجمعة، من تحرير جبل حيد الحمام في مديرية مقبنة غرب محافظة تعز من قبضة مليشيا الحوثي الانقلابية، في وقت قصفت فيه الميليشيات الإنقلابية الأحياء السكنية شرق المدينة .



ونقل موقع سبتمبر نت عن مصدر عسكري ان تحرير جبل حيد الحمام جاء بعد حصار خانق فرضته قوات الجيش على الميلشيات المتمركزة فيه منذ ليلة امس، اعقبه معارك شرسة ،تمكن الجيش على اثرها من احكام السيطرة على الجبل.



واكد المصدر ان المعارك اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، فيما لاذ البقية بالفرار .. مضيفاً أن الفرق الهندسية في الجيش نزعت عشرات الألغام الارضية والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيات في محيط الجبل قبل فرارها لعرقلة تقدم قوات الجيش الوطني.



وفي الأثناء، قصفت ميليشيا الحوثي الإنقلابية اليوم الجمعة، الاحياء السكنية شرق المدينة، بقذائف الهاون .



وقال مصدر ميداني، أن المليشيات شنت منذ الساعات الأولى قصفاً عنيفاً من مواقع تمركزها في تباب السلال وما جاورها شرق المدينة على الأحياء السكنية في منطقة ثعبات شرق مدينة تعز بقذائف الهاون .. مشيراً إلى أن القصف جاء عقب تصدي قوات الجيش الوطني لهجوم عنيفة شنته المليشيات على الإنقلابية مساء الخميس على مواقعها .