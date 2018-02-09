آل جابر: القضية الجنوبية حلها اليمنيون في مؤتمر الحوار والتحالف عالج الوضع بعدن

قال السفير السعودي لدى اليمن / محمد آل جابر / إن القضية الجنوبية قديمة وليست وليدة اليوم وهناك معالجات لها توافق عليها اليمنيون في إطار مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد بمشاركة الجنوبيين أنفسهم خلال الفترة ما بين مارس 2013 حتى يناير 2014.

وأكد آل جابر أن الحياة في عدن عادت إلى طبيعتها بعد قيام التحالف بمعالجة الاشتباكات التي وقعت أواخر يناير الماضي.

وأوضح السفير في مقابلة مع قناة بي بي سي العربية، أن التحالف عالج الأوضاع بعدن دون أن يفصح عن طبيعة الإجراءات التي تم اتخاذها.

وردا على سؤال عن الأنباء التي تتحدث عن تغيير حكومي لاستيعاب مطالب ما يسمى " المجلس الانتقالي"، قال السفير إنه لا حديث عن ذلك، معتبرا أي تغيير حكومي شأن يخص السلطة الشرعية.