المئات يشيعون جثمان الناشطة رهام البدر في تعز

شيع المئات من أبناء تعز عقب صلاة الجمعة جثمان الناشطة / ريهام البدر/ الذي استشهدت أمس الخميس.

المشيعون طالبوا الشرعية والتحالف سرعة استكمال تحرير تعز وانقاذ المدنيين من قذائف الحوثي التي تتساقط بشكل يوم على الأحياء السكنية.

وناشد المشيعون المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية سرعة التحرك ووضع حد لجرائم المليشيات بحق المدنيين في المدينة.

واستشهدت رهام أثناء قيامها برصد انتهاكات المليشيات بمنطقة الكريفات ووادي صالة شرقي تعز مع عضو في فريق الرصد الشاب / مؤمن سعيد/.

وكان قد دان التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي اﻻنقلابية بحق المدنيين والناشطين الحقوقيين والتي كان اخرها، استشهاد الناشطة الحقوقية ريهام بدر عبدالواسع بمدينة تعز.