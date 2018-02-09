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العثور على مساعدات أممية منهوبة في مخازن الحوثي بمديرية حيس جنوب الحديدة

الجمعة 09 فبراير 2018 03:07 م الصحوة نت - عكاظ
العثور على مساعدات أممية منهوبة في مخازن الحوثي بمديرية حيس جنوب الحديدة

عثرت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، الخميس، على مخازن تحوي كميات كبيرة من المواد والمساعدات الإغاثية الأممية، في مديرية حيس بمحافظة الحديدة غرب البلاد، والتي تم تحريرها مؤخرا. بحسب تقرير نشرته مواقع إخبارية يمنية.

وأوضح مصدر في المقاومة أن المواد الإغاثية والمساعدات الإنسانية التي نهبتها ميليشيات الحوثي وتم العثور عليها كانت مخزنة في أملاك أحد الموالين لهم بمديرية حيس ويدعى عبدالله محمود طالب الأهدل، وأشار إلى أن هناك آلاف السلال الغذائية المخزنة ومساعدات متنوعة تحمل شعارات منظمات أممية نهبتها الميليشيات وحرمت منها الأسر المحتاجة والفقيرة، خاصة في تهامة التي شهدت بسبب الحوثيين بروز المجاعة بشكل ملحوظ.

كما أكد المصدر العثور على 2000 سلة غذائية نهبها القيادي الحوثي محمد حليصي وخزنها في مقر فرع حزب المؤتمر الشعبي بمدينة حيس

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