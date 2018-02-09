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إصابة ثلاثة أطفال سعوديين بمقذوفات حوثية استهدفت مناطق سكنية في جازان

الجمعة 09 فبراير 2018 02:07 ص الصحوة نت - متابعة خاصة
إصابة ثلاثة أطفال سعوديين بمقذوفات حوثية استهدفت مناطق سكنية في جازان

أصيب 3 أطفال سعوديين في محافظة العارضة جنوب المملكة جراء قصف حوثي استهدفت الأحياء السكنية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن/  تركي المالكي/ قال إن المليشيا الحوثية المدعومة من إيران أطلقت مقذوفات مستهدفة الأعيان المدنية والمدنيين في محافظة العارضة في جازان بطريقة مقصودة ومتعٌمدة .

وأوضح العقيد المالكي أن سقوط المقذوفات على الأعيان المدنية والمدنيين نتج عنه إصابة الطفل / زياد قاسم سليمان عطيفي / (عامان) (إصابة خطيرة) والطفل / ناصر حسن عطيفي /  (عامان) والطفل / عبدالله جابر عطيفي / (5 أعوام).

المالكي أكد أن الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران مستمرة في انتهاكها السافر والصريح لأعراف ومبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وخاصة المتعلقة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والواردة بالمادتين (51، 52).

وما بين الحين والآخر تشن مليشيا الحوثي الانقلابية قصفاً صاروخياً على المناطق السكنية السعودية الحدودية مع اليمن.

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