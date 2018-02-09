عملية عسكرية بمحور صعدة تسفر عن مقتل عشرات الحوثيين بينهم 6 قيادات ميدانية

أسفرت عملية عسكرية في محور صعدة عن مصرع العشرات من المليشيا بينهم 6 قيادات حوثية ميدانية.

وقالت "قناة العربية" إن العشرات من المليشيا لقوا مصرعهم في معارك دارت بمنطقة "طيبة" في محور صعدة.

وقتل القيادي الحوثي البارز / محسن محمد الغريبي الملقب بـ "الرعوي" /، والقيادي / ابو روح الله / مشرف جبهة الجوف لدى الحوثيين، والقيادي / ابو مرتضي / مسؤول كتيبة المهندسين، والقيادي ابو / جهاد الحمزي / مشرف الأمن الوقائي، و / أبو علي الأعوج / مدير مكتب مديرية خب الشعف لدى الحوثيين، والقيادي / فهد أحمد المزروعي/.

ودمر طيران التحالف مركبات وآليات عسكرية حاولت الميليشيات استخدامها في المعارك التي دارت قرابة 5 ساعات في منقطة "طيبة" بمحور صعدة.

وكان قد سقط العشرات من مليشيا الحوثي الخميس في محافظة الجوف ما بين قتيل وجريح جراء غارات لمقاتلات التحالف واشتباكات مع قوات الجيش الوطني.