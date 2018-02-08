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مقتل أكثر من 20 حوثياً وتدمير عربتين ومنصة صواريخ في جبهتي حرض وميدي

الخميس 08 فبراير 2018 11:17 م الصحوة نت - خاص
مقتل أكثر من 20 حوثياً وتدمير عربتين ومنصة صواريخ في جبهتي حرض وميدي

لقي أكثر من 20 عنصراً من مليشيا الحوثي الإنقلابية مصرعهم اليوم بغارات جوية نفذتها مقاتلات التحالف العربي في جبهتي ميدي وحرض بمحافظة حجة.

وقال مصدر عسكري بالعمليات المشتركة للمنطقة العسكرية الخامسة لـ"الصحوة نت"، قال إن أكثر من عشر غارات نفذتها مقاتلات التحالف العربي اليوم في مناطق متفرقة  بميدي وحرض، أسفرت عن مقتل 20 حوثياً بالإضافة إلى تدمير عربتين عسكريتين ومنصة صواريخ بقرية المخازن غرب حرض .

وكانت مقاتلات التحالف قد شنت الثلاثاء الماضي ثمان غارات جوية استهدفت تحركات الحوثيين بأحد وديان مديرية كعيدنة محافظة حجة وتعزيزات كانت في طريقها لجبهة الساحل الغربي "حيس" التي حررت مؤخرا من قبل قوات الجيش الوطني.

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