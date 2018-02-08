مقاتلات التحالف تدمر تعزيزات حوثية في مديرية الجراحي جنوب الحديدة

دمرت مقاتلات التحالف العربي اليوم الخميس تعزيزات لمليشيا الحوثي الانقلابية جنوب محافظة الحديدة.

وقالت مصادر ميدانية إن مقاتلات التحالف شنت 6 غارات جوية استهدفت تعزيزات وجيوب للمليشيا بمناطق متفرقة على الخط الرابط بين مديرتي حيس والجراحي.

المصادر أكدت أن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا إضافة الى تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لهما، وذلك حسب ما ذكره "سبتمبرنت".

وأعلنت قوات الجيش الثلاثاء، تحرير مديرية حيس بالكامل، لتكون ثاني مديرية في محافظة الحديدة يتم استعادتها من مليشيا الحوثي بعد مديرية الخوخة، ضمن العملية العسكرية المستمرة لاستكمال تحرير الساحل الغربي بإسناد من قوات التحالف العربي.