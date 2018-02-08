مصرع 35 حوثياً بينهم قياديان في برط العنان بالجوف

سقط العشرات من مليشيا الحوثي اليوم الخميس في محافظة الجوف ما بين قتيل وجريح جراء غارات لمقاتلات التحالف واشتباكات مع قوات الجيش الوطني.

وقالت مصادر عسكرية إن 35 حوثياً لقوا مصرعهم فيما أصيب آخرون في مديرية برط العنان عقب صد قوات الجيش الوطني لهجوم في وادي سلبه والقشعان، وذلك حسب ما ذكره موقع "سبتمبرنت".

واستهدفت مقاتلات التحالف العربي بغارات جوية دقيقة ثلاثة أطقم عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي ببرط.

وذكر / مركز الجوف الإعلامي / أن قوات الجيش الوطني صدت هجوماً للمليشيا في برط العنان ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات بينهم اثنان من القيادات الميدانية للحوثيين.



وأكد / مركز الجوف الإعلامي / مصرع القيادي الحوثي /عادل علي هديل / والقيادي / محسن محمد الغريبي /.