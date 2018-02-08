26 مجزرة ارتكبها الحوثيون بحق المدنيين في تعز خلال العام الماضي خلفت 52 قتيلاً

أكد مركز حقوقي في محافظة تعز إن مليشيا الحوثي الانقلابية ارتكبت 26 مجزرة بحق المدنيين خلال العام الماضي 2017.

وقال / مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان/ إن ميليشيا الحوثي الانقلابية ارتكبت خلال العام الماضي 26 مجزرة بحق المدنيين عبر القصف المكثف بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة خلفت 52 قتيلاً و96 جريحاً.

وأوضح المركز أن المجازر التي ارتكبتها الميليشيات استهدفت الناشطين الحقوقيين والعاملين في مجال العون الإنساني، مؤكداً أن هذه الجرائم التي تقوم بها ميليشيا الحوثية بشكل ممنهج تصنف على أنها جرائم حرب ضد الإنسانية.

المركز دان في بيان له اليوم الخميس استمرار القصف الممنهج ضد المدنيين بتعز والذي تقوم به ميليشيات الحوثي المحاصرة للمحافظة منذ قرابة ثلاثة أعوام.

وطالب المركز المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان القيام بواجبهم في إدانة هذه الجرائم والعمل بجدية حقيقية لوقف المجازر الممنهجة التي تتعرض لها تعز بشكل لا يقبل اي تشكيك او ريبة، بأنه عمل ممنهج وجرائم ضد الإنسانية لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف امامها مباركا لها بالصمت وعدم القيام بالدور المطلوب منه لوقف ذلك.

كما دان المركز استهداف الناشطة الحقوقية / ريهام بدر محمد عبدالواسع / وهي في مهمة الغوث الإنساني شرق تعز.

وقتلت صباح الخميس، الناشطة الحقوقية / ريهام بدر / وهي عضو فريق الرصد باللجنة الوطنية للتحقيق رهام البدر قتلت مع مرافق لها برصاص قناص حوثي.