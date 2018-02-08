نائب الرئيس يُشيد بدور المملكة في إغاثة الشعب اليمني

أشاد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن / علي محسن صالح / بدور المملكة العربية السعودية في إغاثة الشعب اليمني.

وزار الفريق محسن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالعاصمة السعودية الرياض.

وأكد الفريق محسن أن إنشاء المركز وأدواره تجسيدٌ لأصالة وإنسانية ونبل قيادة المملكة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وعبر عن الشكر والتقدير باسم القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية والحكومة وكل أبناء الشعب اليمني لجهود المركز المبذولة في التخفيف عن معاناة اليمنيين ومأساتهم، من خلال أعمال الإغاثة وتبني مختلف المشاريع الصحية والإيوائية والإغاثية والتفاعل مع دعوات ومناشدات المنظمات الدولية من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، وتحذيراتها التي تطلقها بين فترة وأخرى عن انهيار الأوضاع الإنسانية في اليمن بفعل انقلاب الحوثيين ونهبهم لمقدرات الدولة وتعمدهم سياسة التجويع والإفقار وتشريد المواطنين.

وأشار الفريق محسن إلى عدد من المشاريع والإسهامات والمعونات التي قدمها المركز والتي تتضمن إيواء النازحين وعلاج المصابين وجرحى الحرب ودوره في مكافحة وباء الكوليرا.

وقال إن التاريخ سيحفظ لقيادة وحكومة وشعب المملكة وللمركز ولكل العاملين فيه هذه البصمات الطيبة والعمل الإنساني الدؤوب والرائد، والذي يتواكب مع معركتنا العروبية المسنودة بدعم التحالف لمواجهة مخاطر التمدد الإيراني في اليمن والمنطقة".

وأشاد نائب الرئيس بجهود مكتب التنسيق الخليجي ومركز إسناد ومختلف منظمات الإغاثة الخليجية والعربية والدولية التي تعمل بشكل متواصل لإغاثة اليمنيين وتسعى للتنسيق فيما بينها من أجل تقديم عمل إغاثي متكامل موحد.

وهنأ الفريق محسن بالنجاحات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وما تتطلبه الفترة المقبلة أيضا من استمرار لهذا الجهد ومضاعفته والتعاون من قبلنا جميعا لأجل ضمان وصول المساعدات لمستحقيها من أبناء الشعب اليمني، والتحري لذلك في وقت تتخذ الميليشيات ألف خدعة للتحايل على المعونات والإغاثات واحتكارها على الموالين لها أو نهبها كمجهود حربي، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".