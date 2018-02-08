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الوزير السعدي يشيد بجهود الهيئة اليمنية الكويتية للإغاثة بمختلف المحافظات

الخميس 08 فبراير 2018 03:03 م الصحوة نت - متابعات
الوزير السعدي يشيد بجهود الهيئة اليمنية الكويتية للإغاثة بمختلف المحافظات

اشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي عضو اللجنة العليا للإغاثة الدكتور محمد السعدي، بالجهود التي تقوم بها الهيئة اليمنية الكويتية للإغاثة في مختلف المحافظات اليمنية.

جاء ذلك خلال مناقشة الوزير السعدي مع رئيس الهيئة اليمنية الكويتية للإغاثة توفيق حسين، تنسيق الجهود الإغاثية للمرحلة المقبلة واحتياجات المتضررين للمساعدات في مجالات الصحة والمياه والتعليم، واصفا عملها بالمجدي والمهم في ظل ما تعانيه البلاد.

واستعرضا عمل حملة الكويت والأعمال المنفذة خلال العام الماضي ومدى الإنجاز وما حققته الحملة من مشاريع في خمسة قطاعات بجميع محافظات الجمهورية مولياً المناطق الأشد تضرراً جراء الحرب أهمية بالغة.

وأوضح الرئيس الدوري للهيئة الكويتية أن عمل الحملة يأتي ضمن الأولويات الضرورية في ظل ما تشهده البلاد من تدهور في قطاعات المياه والتعليم والصحة بالإضافة إلى احتياج النازحين للمواد الإيوائية في كثير من المحافظات والمشردين إلى الغذاء وما أفرزته الحرب من ماسي ومدارتها.

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