علماء اليمن:الكيانات التي تستهدف الشرعية تمثل طوق نجاة للحوثي وتهدد وجود اليمن

أقيم اليوم الخميس بمحافظة مارب وبرعاية الرئيس عبدربه منصور هادي مؤتمر علماء ودعاة اليمن، تحت شعار "معا لدعم الشرعية".

وفي المؤتمر أدان وكيل وزارة الأوقاف والارشاد الشيخ عبدالسلام الخديري، جرائم مليشيا الحوثي واستهانتها بدماء المسلمين.

كما أدان استهداف العلماء والخطباء ودور العبادة ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، منوها إلى دور العلماء في مواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية.

من جهته أكد عضو هيئة علماء في كلمة باسم هيئة علماء اليمن اليمن الشيخ أحمد المعلم، حرمة القتال في صفوف مليشيات الحوثي كذلك حرمة دعم المليشيات بأي نوع من أنواع الدعم.

وأضاف المعلم ان انقلاب مليشيا الحوثي هو أعظم مصاب نزل باليمنيين في العصر الحديث، حيث صودرت الدولة وانتهكت المحرمات والمقدسات ودمرت المؤسسات العامة والخاصة.

وحذر من خطورة المشاريع التي تستهدف الشرعية سواء مليشيات مناطقية أو تشكيلات عسكرية وأن ذلك خطرا على حاضر اليمن ومستقبله.

وأضاف ان مثل تلك المشاريع هي طوق نجاة لمليشيات الحوثي التي تمثل المشروع الايراني الطائفي، معربا عن شكره لقيادة التحالف العربي الذي بذل جهودا عظيمة من ماله ودماء ابنائه لمساندة اليمنيين.