تنسيقية طلاب الخارج: نسعى لتمثيل ٢٠ الف طالب يمني حول العالم

عقدت اللجنة التنسيقية لاتحاد طلاب اليمن بالخارج، مؤتمرا صحفياً وندوة ثقافية لمناقشة التجارب الطلابية اليمنية حول العالم وشرح أهداف الاتحاد الطلابي الجديد.

وقال رئيس اللجنة التنسيقية المهندس محمد الشليف إن اللقاء يمثل لحظة هامة وفارقة في تاريخ الحركة الطلابية اليمنية، والتي أتت كثمرة لجهود كبيرة وتنسيق عالي بين الاتحادات والنقابات على أوسع الأطر الممكنة.

وأضاف" هذه الجهود نتاج طبيعي لإيمان راسخ لدى القيادات الطلابية بأن الشباب ولا سيما الطلاب هم الرافعة الأساسية للنهضة اليمنية المأمولة ".

وقال الشليف إن الاتحاد القادم يسعى لتمثيل اكثر من ٢٠ الف طالب حول العالم وسوف يحمي حقوقهم ويكون قادرًا على حمل المسؤولية في مختلف المجالات وتنظيم وحشد كل الطاقات لخدمة اليمن.

من جانبه رحب رئيس اتحاد الطلاب بماليزيا يوسف الشراعي برؤوساء الاتحادات من أنحاء دول العالم ،مؤكداً العمل على وحدة الصف الطلابي اليمني بالخارج ، مشيرا الى أن ميلاد الاتحاد الطلابي خارج الوطن "ايذانا بمشروع يمني طلابي كبير".

وفي الندوة استعرض رؤساء إتحادات الطلاب في كل من«المانيا، روسيا، تركيا، بولندا، باكستان، السودان، الصين ،ماليزيا »مراحل انشاء المكون الطلابي وميزات العمل النقابي في كل دولة على حده ،مشددين على أهمية العمل الطلابي الموحد والهادف الذي يسعى إلى الدفاع عن حقوق الطالب اليمني المبتعث في جميع دول العالم .