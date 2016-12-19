طلاب الضالع بصنعاء يطالبون المليشيات بتسليم السكن الجامعي الخاص بهم وإعادة المنهوبات

دعا طلاب السكن الجامعي التابع لمحافظة الضالع في العاصمة صنعاء مليشيات الحوثي والمخلوع صالح سرعة تسليم مبنى السكن الجامعي الخاص بهم وإنهاء معاناة حوالي ٢٦٠ طالباً لم يجدوا مأوى لهم منذ مصادرة السكن ونهب محتوياته.

وطالب الطلاب في بيان لهم المجتمع المحلي والرأي العام النظر في هذه الانتهاكات والقيام بواجبهم تجاه ابناء وطنهم والعمل قدر الإمكان في سبيل اعادة الأمور الى نصابها.





كما دعا منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الى رصد مثل هذ الانتهاك التي قال أنهم لا يمكن أن يصمتوا عليها .





وكانت مليشيات الحوثي قد اقتحمت في 20/9/2014 سكن اليمن السعيد التابع لطلاب الضالع في حي الأندلس بصنعاء واختطفت عددا من الطلاب الساكنين فيه، إضافة لحارس السكن واقتادتهم إلى معتقلاتها للتحقيق معهم، ونهبت محتويات السكن المكون من خمسة طوابق وملحقاته من مكتبة وبقالة ومكتب تصوير الطلاب، بالإضافة إلى نهب ثلاثة مولدات للطاقة وأثاث السكن وممتلكات الطلاب.