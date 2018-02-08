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صحيفة: زيارة مرتقبة لمسؤول أممي أمني رفيع إلى العاصمة المؤقتة عدن

الخميس 08 فبراير 2018 11:54 ص الصحوة نت - متابعات
صحيفة: زيارة مرتقبة لمسؤول أممي أمني رفيع إلى العاصمة المؤقتة عدن

كشف صحيفة «الخليج» عن مصدر خاص "عن زيارة مرتقبة لمسؤول أمني رفيع في الأمم المتحدة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن".

 

وقال المصدر "إنه من المقرر أن يقوم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الأمنية، منتصف شهر فبراير/‏‏ شباط الجاري، بزيارة إلى عدن".

 

وأضاف "من المتوقع أن يكون الهدف الرئيسي من زيارة المسؤول الأممي إلى عدن، الالتقاء مع المسؤولين الأمنيين الحكوميين، واستكمال إجراءات نقل مقار الأمم المتحدة من صنعاء الواقعة في قبضة الانقلابين الحوثيين، إلى عدن".

 

وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني اجتمع في الرياض مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بمناسبة انتهاء مهمته كمبعوث؛ حيث بحثا آخر تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في اليمن.

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