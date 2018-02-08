ناطق الجيش: تم تحرير 85% من تعز وانتصارات حيس تعجل بتحرير الحديدة ومينائها

قال الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني العميد عبده مجلي إنه تم تحرير 85 في المائة من محافظة تعز والنسبة المتبقية تحتاج إلى استمرار الوتيرة الحالية التي جاءت ثمرة لاجتماع قيادات المحافظة العسكرية مع القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي جرى في الرياض".

وأضاف في تصريح نقلته صحيفة "الشرق الأوسط" أن قوات الجيش حققت في الجبهات الأخرى في كل من صعدة والجوف والبيضاء انتصارات متسارعة أمام تقهقر الميليشيات الانقلابية في مختلف الجبهات.

وبيّن العميد مجلي، أن هناك انتصارات في الجبهة الشرقية بمدينة تعز حيث هناك تقدم كبير وتحرير منطقة لوزم في عزلة العدنة، وأردف "في الجبهة الغربية ومديرية جبل حبشي استطاع الجيش تحرير شرف العنين وأجزاء كبيرة من هذه السلسلة الجبلية، وعدد من التلال الحاكمة التي من خلالها تتم السيطرة النارية على الخط الرابط بين محافظتي تعز والحديدة".

وقال "يمكننا التأكيد على تحرير 85 في المائة تقريباً من المحافظة، وتحقق ذلك بعد اجتماع القادة العسكريين من قيادة المنطقة الرابعة وقيادة محور تعز والقادة العسكريين في تعز مع قيادة العمليات المشتركة للتحالف".

وأوضح مجلي "أن تحرير مديرية حيس ومركزها ودحر الميليشيات الحوثية الانقلابية منه أدى إلى قطع خطوط الإمداد التي تصلها من محافظات عدة، هي تعز، الحديدة، وإب، إلى جانب تأمين التحام الجبهات للجيش الوطني اليمني والمقاومة".

وأشار "أن عملية التحرك باتجاه الحديدة والمديريات المتبقية ستكون في غضون الأيام القليلة المقبلة" مضيفاً "ان التحرك نحو مديرية الجراحي سيكون خلال الأيام المقبلة سيتم تحريرها والمناطق الأخرى وتحرير محافظة الحديدة وميناءها الاستراتيجي من الحوثيين".

ولفت العميد عبده مجلي إلى أن تمكُّن الجيش الوطني من السيطرة على الطرق الرئيسية وقطع الإمدادات على الميليشيات الانقلابية من شأنه التعجيل بتحرير محافظة الحديدة ومينائها الاستراتيجي.

وقال «أصبح من الأهمية تحرير الحديدة والميناء نظراً لاستمرار عمليات تهريب الأسلحة والصواريخ الإيرانية عبر هذا الميناء، إلى جانب حماية البر والبحر من العمليات الإرهابية التي تقوم بها هذه الميليشيات الإجرامية».