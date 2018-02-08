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محافظ صعدة: الميلشيات أصبحت عاجزة تماماً عن إعاقة تقدم الجيش نحو المحافظة

الخميس 08 فبراير 2018 11:00 ص الصحوة نت – متابعات
محافظ صعدة: الميلشيات أصبحت عاجزة تماماً عن إعاقة تقدم الجيش نحو المحافظة

قال محافظ صعدة هادي طرشان " أن الميليشيا أصبحت عاجزة تماما عن إعاقة تقدم القوات نحو مركز مديرية صعدة"

 

وأضاف طرشان "أن الساعات الماضية شهدت تقدما واسعا للجيش في جبهتي البقع وعلب" بحسب تصريح نقلته صحيفة "عكاظ" السعودية.

 

وذكر مصدر عسكري في صعدة مقتل 30 مسلحاً حوثياً في معارك عنيفة مع قوات الجيش الوطني في مديرية باقم شمال المحافظة، وتمكن الجيش اليمني أمس الأربعاء من تحرير جبل الضراوية.

 

وأفاد المصدر أن الجيش الوطني بدعم التحالف استعاد عدة جبال وتباب مهمة تابعة لمديرية باقم منها جبل الضراوية الاستراتيجي، فيما تواصل القوات تقدمها ضمن عملية عسكرية.

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