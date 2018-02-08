مقاتلات التحالف تدمر تعزيزات عسكرية لمليشيات الانقلاب شمال وشرق مدينة حيس

شنت طائرات التحالف العربي العربي فجر اليوم عددا من الغارات الجوية، واستهدفت تعزيزات عسكرية ضخمة لمليشيات الحوثي باتجاه مدينة حيس بمحافظة الحديدة غربي البلاد.

وقال مصدر عسكري لـ"الصحوة نت ان طيران التحالف شن اكثر من 6غارات جوية ودمر تعزيزات للمليشيات شمال وشرق مدينة حيس دفعت بها المليشيا لاستعادة المديرية.

واضاف المصدر ان عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيات الحوثية سقطوا خلال تلك الغارات.

وتابع المصدر ان مليشيا الانقلاب كانت قد دفعت بتعزيزات عسكرية من طريق إب العدين في محاولة يائسة منها لاستعادة مدينة حيس التي حررتها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية منذ يومين.