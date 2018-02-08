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أمن المهرة يضبط خلية تخريبية كانت تخطط لزعزعة أمن واستقرار المحافظة

الخميس 08 فبراير 2018 01:57 ص الصحوة نت - المهرة
أمن المهرة يضبط خلية تخريبية كانت تخطط لزعزعة أمن واستقرار المحافظة قوات أمنية - أرشيف

قالت الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة إنها القت القبض على خلية تخريبية مساء الأربعاء بعد عملية رصد ومتابعة.

 وأكد محافظ المهرة الشيخ / راجح سعيد باكريت / أنه تم القبض على (7) أشخاص من العناصر المشتبه بها في أعمال تخريبية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار بالمحافظة بعد عمليات تحر وتتبع من قبل أجهزة الاستخبارات والشرطة .

وأوضح باكريت أن الأجهزة الأمنية بالمحافظة مدعومة من التحالف صارت اليوم أكثر يقظة وعيونا ساهرة لا تنام وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المحافظة.

وشكر المحافظ الأجهزة الأمنية على حسها الأمني ويقظتها العالية في حفظ الأمن والاستقرار وبسط سيطرتها وفرض هيبة الدولة في عموم المحافظة، وذلك حسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن المحافظ.

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