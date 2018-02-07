قتلى وجرحى مدنيون في قصف حوثي استهدف سوق حيس جنوب الحديدة

قالت مصادر محلية في محافظة الحديدة إن قتلى وجرحى مدنيين سقطوا في قصف حوثي استهدف مدينة حيس جنوب المحافظة.

وحسب المصادر فإن 4 مدنيين قتلوا فيما أصيب 11 آخرون مساء الأربعاء جراء قصف استهدف سوق حيس المكتظ بالباعة.

واستهدفت مليشيا الحوثي مدينة حيس بقذائف الهاون وذلك بعد أن تمكنت قوات الجيش من تحريرها مؤخراً.

وكان قد قتل طفل وأصيب 3 مدنيون الثلاثاء في قصف حوثي مماثل استهدف المدنيين في مركز مديرية حيس.



وفي صعيد متصل.. دشن محافظ الحديدة الحسن طاهر، حملة اغاثية مقدمة من الهلال الاحمر الاماراتي ومركز الملك سلمان تستهدف الفي اسرة من ابناء مديرية حيس التي حررتها قوات الجيش الوطني مؤخراً.