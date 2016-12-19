حجة: المقاومة تستهدف عناصر المليشيات بعمليتين خلفتا قتيل وعدد من الجرحى

استهدفت المقاومة الشعبية في إقليم تهامة عناصر تابعة لمليشيات الحوثي وصالح في عمليتين منفصلتين في محافظة حجة غرب اليمن.





وأكد المركز الإعلامي ﻹقليم تهامة أن عنصرا من مسلحي المليشيات لقي مصرعه وأصيب عدد آخر في محافظة حجة إثر هجومين متتاليين نفذهما رجال المقاومة يوم أمس اﻷحد.





واستهدف أبطال المقاومة ثلاثة من مسلحي المليشيات بقنبلة يدوية أمام مصنع الأهلية للإسمنت بمنطقة الربوع- مديرية عبس، عند الساعة الخامسة والنصف مساء، وقد أدى انفجار القنبلة إلى إصابتهم جميعا بجروح مختلفة.





كما استهدف رجال المقاومة في الهجوم الثاني بقنبلة يدوية سيارة تاكسي كانت تقل إثنين من مسلحي المليشيات بالقرب من مفرق المحرق بمنطقة عبس - مديرية عبس، عند الساعة السادسة وعشر دقائق مساء، وقد أسفر الهجوم عن مصرع أحد عناصر المليشيات وإصابة الآخر بجروح بالغة.



