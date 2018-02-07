فيما سقط مدنيون خلال القصف.. الدفاع الأمريكية تقول إنها نفذت 18 غارة جوية باليمن

قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن قواتها نفذت 18 غارة جوية خلال الشهرين الماضيين في اليمن أدت إلى مقتل عدد من قادة تنظيمي القاعدة.

الوزارة أكدت في موقعها الالكتروني وترجمتها مواقع محلية يمنية، أكدت أن قوات الجيش الأمريكي نفذت ثماني غارات جوية في اليمن في ديسمبر و 10 غارات جوية في يناير استهدفت كل من القاعدة في شبه الجزيرة العربية والدولة الإسلامية في العراق وسوريا في اليمن.

وفي 15 ديسمبر، نفذت المقاتلات الأمريكية غارة جوية استهدفت قياديا كبيرا في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في محافظة البيضاء هو المقداد الصنعاني، ميسر العمليات الخارجية في التنظيم.

وقتلت غارة جوية أخرى في 19 ديسمبر القيادي في تنظيم القاعدة حبيب الصنعاني، حسب ما ذكره موقع الدفاع الأمريكية.

وقال مسؤولون في القيادة المركزية الامريكية إن الصنعاني كان وسيطا له صلات مع كبار قادة القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وكان مسؤولا عن تسهيل حركة الاسلحة والمتفجرات والمالية في اليمن.

وكان قد سقط قتلى وجرحى من المدنيين في محافظة البيضاء في يناير الماضي في قصف امريكي خاطئ.

وفي محافظة شبوة نفذ أهالي الضحايا المدنيين الذين قتلوا إثر غارة جوية للطيران الامريكي في مديرية الصعيد قبل أيام، نفذوا وقفة احتجاجية يوم الاثنين الماضي في مدينة عتق للتنديد بقصف المدنيين وللمطالبة بالتعويض ووقف مثل هذه الغارات.