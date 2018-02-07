الضالع.. قذائف الحوثيين تلاحق سكان قرى مريس بصورة يومية

تلاحق قذائق مليشيا الحوثي الانقلابية سكان قرى مديرية مريس في محافظة الضالع بشكل يومي منذ قرابة 3 أعوام.



حيث قصفت مليشيا الحوثي الانقلابية مساء اليوم الأربعاء قرى منطقة مريس بمحافظة الضالع بشكل عشوائي بالمدفعية الثقيلة.

وأفاد مراسل "الصحوة نت" نقلاً عن مصدر محلي قوله إن المليشيا من مواقع تمركزها في دمت الواقعة تحت سيطرتها منذ أكثر من عامين، شنت قصفاً عشوائياً على قرى مريس.

وأضافت المصادر أن قذيفتين مدفعية ثقيلة أطلقتا من دمت وسقطتا بالقرب من تجمعات سكانية في مريس مخلفة حالة من الخوف والهلع في أوساط السكان.

وتقصف المليشيات الإنقلابية عشوائياً وبمختلف الأسلحة الثقيلة وصواريخ الكاتيوشا قرى مريس مخلفة ضحايا بالمئات في صفوف المدنيين وأضرار بالغة في المنازل والممتلكات.

وكانت امرأة قد نجت من الموت ظهر أمس الثلاثاء إثر تعرضها لإطلاق نار من قبل عناصر الحوثي في جبل ناصة ووفاة "بقرتها" التي كانت ترعاها في الزيلة وهي منطقة منخفضة أسفل قرية يعيس ويقطنها العشرات من السكان وتضم كهوف صخرية نزحت إليها عدد من الأسر هرباً من المواجهات.