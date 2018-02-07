القوات السعودية تصد هجوماً قبالة جازان ومقتل 25 حوثياً

تمكنت / القوات السعودية المشتركة / اليوم الأربعاء من صد هجوم لمليشيا الحوثي قبالة منطقة جازان.

وقالت قناة "العربية" نقلاً عن مراسلها إن القوات السعودية المشتركة تمكنت من قتل 25 حوثياً عبر عدة محاور، حاولوا شن هجوم على قرى حدودية في جازان.

وحسب المصادر فإن / مروحيات الأباتشي والمدفعيات السعودية / ساندت القوة العسكرية السعودية في الخطوط الأمامية، وتمكنوا من استهداف مركبات عسكرية وآليات تابعة للحوثيين.

وتمكنت مدفعية الجيش السعودي من استهداف أوكار جديدة لعناصر الميليشيات الحوثية قبالة جبل المنبه اليمني، المطل على الحدود السعودية.

كما تمكنت مدفعية الجيش السعودي من قتل عدد من المتسللين في جبال مطلة على مناطق سعودية.

وما بين الحين والآخر تشن مليشيا الحوثي هجمات متكررة على مواقع ومناطق سعودية حدودية مع اليمن.

وتحولت جبهة الحدود إلى جبهة مفتوحة وخازوق التهم آلاف الحوثيين منذ 3 أعوام بما فيهم قيادات حوثية بارزة.

وتحاول مليشيا الحوثي احداث اي اختراق في الحدود السعودية وذلك سعياً منها لرفع معنويات مقاتليها وتصوير مشاهد لا تخلوا احيانا من التمثيل.