الصحة: حرب الحوثيين دمرت 45 بالمئة من المنشآت الصحية

قال وزير الصحة العامة والسكان / ناصر محسن باعوم / إن الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي الانقلابية دمرت 45 بالمائة من المنشآت الصحية بين تدمير كامل وجزئي، وعملت على تدهور كبير في القطاع الصحي في عموم المحافظات.

وأكد "باعوم" أن الحكومة تعمل جاهده للسير بتقديم الخدمات الصحية بشكل أفضل، رغم الصعوبات التي تعاني منها البلاد جراء الحرب الظالمة التي تشنها مليشيا الحوثي.

وأشاد "باعوم" بالجهود المبذولة من قبل الكوادر الطبية العاملة بالحقل الصحي من أطباء وممرضين وفنيين، في محاصرة الجائحات التي ساهمت الحرب في ظهورها كالكوليرا والملاريا وحمى الضنك والدفتيريا والتهاب السحايا وأمراض أخرى.

وأوضح "باعوم" أن الخدمات الصحية في المحافظات المحررة تحسنت بشكل كبير، مبيناً أن المستشفيات العامة والخاصة استطاعت علاج أكثر من 40 ألف جريح في المحافظات المحررة ، وان المملكة العربية السعودية مازالت تقدم الدعم اللازم لتشغيل مستشفى السلام في صعده وحجة، وذلك حسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن الوزير باعوم.