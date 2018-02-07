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مصرع 16 حوثياً في مواجهات مع الجيش غرب تعز

الأربعاء 07 فبراير 2018 07:01 م الصحوة نت - متابعة خاصة
مصرع 16 حوثياً في مواجهات مع الجيش غرب تعز

أسفرت المواجهات التي دارت مساء الثلاثاء وفجر الأربعاء غرب محافظة تعز، أسفرت عن مقتل 16 حوثياً وإصابة آخرين.

وقالت مصادر ميدانية إن المواجهات التي  دارت في عزلة اليمن بمحيط جبل قهبان، و تبة القوز، غربي المدينة، أسفرت عن مقتل 12 عنصراً من المليشيا الانقلابية.

كما  قتل أيضاً 4 من مليشيا الحوثي، إثر انفجار لغم زرعوه سابقاً، في جبهة العنين، غربي المدينة.

واندلعت مواجهات عنيفة اليوم بين أبطال الجيش الوطني في اللواء 17 مشاه من جهة ، وبين المليشيا الانقلابية الايرانية من جهة أخرى، في عدد من المواقع في جبهة مقبنة.

المواجهات تركزت في جبل جريدم و عزلة القحيفة، إثر هجوم للمليشيا، تمكن خلاله أبطال الجيش من التصدي للهجوم وتكبيد المليشيا خسائر كبيرة.

 وكانت قد تجدد المواجهات غرب تعز فيما كثفت قوات الجيش الوطني من هجماتها على مواقع المليشيا في محيط التبة السوداء و جبل المنعم الاستراتيجي.

في غضون ذلك.. شنت جماعة الحوثي قصفاً صاروخياً استهدف قرى مديرية المواسط بريف محافظة تعز.

وحسب مصادر محلية فإن صاروخ كاتيوشا سقط على قرى عزلة بني يوسف بالمديرية اطلقته جماعة الحوثي المتمركزة في منطقة دمنة خدير.

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