قصف مدفعي وجوي مكثف على مواقع مليشيا الحوثي في صرواح غربي مأرب

دكت مدفعية الجيش الوطني اليوم الأربعاء مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية في صرواح آخر معاقل المليشيا بمحافظة مأرب.

وقصفت مدفعية الجيش الوطني مواقع تمركز مليشيا الحوثي وتجمعاً لها في وادي انشر في صرواح.

وقال / المركز الإعلامي للقوات المسلحة / إن القصف أسفر عن قتل وجرح عدد من المليشيا.

يأتي هذا تزامناً مع غارات لمقاتلات التحالف على مواقع المليشيا الانقلابية في ذات الجبهة.

وشنت المقاتلات 6 غارات جوية استهدفت طقماً للمليشيا بالإضافة إلى مواقع تمركزها في صرواح، تكبدت على إثرها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وتتمركز مليشيا الحوثي في مركز مديرية صرواح ومواقع مجاورة، وهي آخر معاقل للمليشيا في محافظة مأرب.