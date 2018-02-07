موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

قصف مدفعي وجوي مكثف على مواقع مليشيا الحوثي في صرواح غربي مأرب

الأربعاء 07 فبراير 2018 06:26 م الصحوة نت - متابعة خاصة
قصف مدفعي وجوي مكثف على مواقع مليشيا الحوثي في صرواح غربي مأرب

دكت مدفعية الجيش الوطني اليوم الأربعاء مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية في صرواح آخر معاقل المليشيا بمحافظة مأرب.

وقصفت مدفعية الجيش الوطني  مواقع تمركز مليشيا الحوثي وتجمعاً لها في وادي انشر في صرواح.

وقال / المركز الإعلامي للقوات المسلحة / إن القصف أسفر عن قتل وجرح عدد من المليشيا.

يأتي هذا تزامناً مع غارات لمقاتلات التحالف على مواقع المليشيا الانقلابية في ذات الجبهة.

وشنت المقاتلات 6 غارات جوية استهدفت طقماً للمليشيا بالإضافة إلى مواقع تمركزها في صرواح، تكبدت على إثرها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وتتمركز مليشيا الحوثي في مركز مديرية صرواح ومواقع مجاورة، وهي آخر معاقل للمليشيا في محافظة مأرب.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى