الرئيس: نعمل مع المجتمع الدولي لتجاوز قوى الشر والإرهاب وإرساء الأمن والسلام

أكد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، اليوم الاربعاء، إن اليمن تعاني من تداعيات تربص قوى التطرّف والشر بشقيها واذرعها المليشيا الحوثية الايرانية والارهاب والتي نعمل مع المجتمع الدولي لتجاوزها لإرساء الأمن والسلام المنشود"

وعبر الرئيس خلال لقاءه نائب مساعد وزير الدفاع الامريكي لشؤون الشرق الأوسط مايك ملروي، بحضور القائمة بأعمال السفارة الامريكية لدى اليمن كارن ساساهارا، عن تقديره لجهود الولايات المتحدة الامريكية الداعمة لليمن وشرعيتها الدستورية في مختلف المواقف والظروف.

وقال هادي إن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة تجسد مجالات التنسيق والتعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات ومنها جوانب التعاون العسكري ومكافحة الاٍرهاب الذي نعمل سويا على محاربته لما ألحقه من أضرار باليمن اقتصادا ومجتمعا.

من جهتهما أكدا نائب مساعد وزير الدفاع الامريكي والقائمة باعمال السفارة الامريكي، على موقف الولايات المتحدة الامريكية الداعمة لليمن وكيانه ووحدته وتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والسلام والبناء والتنمية ترجمة لتوافق الشعب اليمني الذي أكدت عليه مخرجات الحوار الذي رعته الولايات المتحدة بالتعاون مع المجتمع الدولي.