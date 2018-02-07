محافظ الحديدة يدشن اول حملة اغاثية لأبناء حيس بعد تحريرها ويدعو المواطنين للعودة

دشن محافظ الحديدة الحسن طاهر، اليوم الاربعاء، حملة اغاثية مقدمة من الهلال الاحمر الاماراتي ومركز الملك سلمان تستهدف الفي اسرة من ابناء مديرية حيس التي حررتها قوات الجيش الوطني المدعومة من التحالف العربي.

ودعا المحافظ خلال زيارته التفقدية لمديرية حيس، عقب تحريرها، ابناء المديرية للعودة وممارسة حياتهم الطبيعية، مؤكدا بان هناك متابعة مستمرة لمعاناة و احتياجات المواطنين بالمديريات المحررة من قبل رئيس الجمهورية الذي وجه بصرف مرتبات موظفي الدولة في مديريتي حيس والخوخة .

والتقى طاهر بقيادات من الجيش الوطني والوجهاء ، ناقلا لهم تحيات وتهاني القيادة السياسية ممثلة بالريس هادي ، بمناسبة تحرير المديرية من عصابات التمرد التي احالت حياة المواطنين الى جحيم طيلة السنوات الماضية .

وثمن المحافظ طاهر التضحيات العظيمة التي قدمها ابطال الجيش الوطني وقوات التحالف العربي في سبيل تحرير حيس و مواصلة العمليات العسكرية حتى تطهير كافة مديريات المحافظة والجمهورية بشكل عام .

وشدد على اهمية ان يضطلع موظفي الدولة بواجبهم الوطني كل في مقر عمله لخدمة المواطنين ، منوها الى انهم في قيادة المحافظة لن يتهاونوا مع من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة المواطنين ، مشيدا بالمساندة الشعبية التي قدمها ابناء المديريات المحررة لقوات الشرعية في سبيل تخليصهم من ظلم وتسلط الميليشيات الانقلابية