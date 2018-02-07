وزير النقل: مطار عدن عاد لوضعه الطبيعي وهناك ترتيبات لفتح خطوط لشركات جديدة

كشف وزير النقل صالح الجبواني، عن إعلان منظمة الشؤون البحرية الدولية ميناءي عدن والمكلا مناطق آمنة ومستقرة، مشيرا "ان مطار عدن عاد لوضعة الطبيعي وهناك ترتيبات لفتح خطوط لشركات جديدة.

وتوقع الجبواني في تصريح نقلته صحيفة "عكاظ" أن تعود شركات الملاحة المختلفة والحركة الملاحية والتجارية إلى الميناءين خلال الأيام القليلة القادمة بشكل قوي ما يعزز من اقتصاد اليمن.

وقال عقب زيارة السفير السعودي محمد سعيد آل جابر ميناء عدن أخيرا جرى الاتفاق على بدء الترتيبات لتشغيل ميناء عدن بكامل طاقاته، وعبر عن شكره لقيادة التحالف على مساعدة الحكومة في فرض الأمن في الموانئ ومطارات اليمن.

وأضاف الجبواني "تم إبلاغ منظمة الشؤون البحرية الدولية بأن الوضع في ميناءي عدن والمكلا آمن والتي بدورها تأكدت من ذلك وعممت على جميع شركات الملاحة والسلامة الدولية بإمكانية عودة الحركة الملاحية بشكلها الطبيعي إلى الميناءين".

ولفت إلى أن الترتيبات جارية مع التحالف العربي للتوصل إلى اتفاق يقضي بنقل التفتيش للسفن من ميناء جدة إلى ميناء عدن، مع الإبقاء على التفتيش للسفن المتوجهة إلى ميناء الحديدة، في جيبوتي.

وبلغ عدد الحاويات عبر ميناء جدة نحو 7 آلاف حاوية، وبحسب الوزير فإن نقل التفتيش إلى عدن سيسهل من حركة التجارة وينعش الاقتصاد اليمني ويقضي على مساعي ميليشيات الحوثي لتدميره.

وحول الترتيبات في مطار عدن الدولي، أكد وزير النقل "أن المطار عاد إلى وضعه الطبيعي وهناك ترتيبات نعمل عليها حالياً مع التحالف العربي لوضع حلول له منها فتح خطوط لشركات جديدة، إذ يوجد نقص في الخطوط اليمنية".

وتابع "سيتم تحويل المسار لحركة الطيران الحالي إلى خط مسار عبر البحر الأحمر وصولاً إلى عدن ورفع الساعات المسموح بها في الطيران من 10 ساعات إلى وقت أكبر، وأوضح أنه تم تقديم طلب إلى التحالف وننتظر الموافقة".